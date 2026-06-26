Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit Jahresbeginn hat es in Hessen bereits rund 40 Waldbrände auf einer Fläche von umgerechnet sechs Fußballfeldern gegeben - wegen der anhaltenden Trockenheit warnt das Land vor weiteren Risiken. Das Forstministerium in Wiesbaden spricht von einer "mittleren bis hohen Waldbrandgefahr". In Südhessen könne sie in den kommenden Tagen lokal und vorübergehend auch sehr hoch sein. Konkret bittet die Behörde Waldbesucher: