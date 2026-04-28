Notfälle: Vermisste Elfjährige aus Sachsen-Anhalt in Coburg gefunden

Wanzleben - Eine elfjährige Schülerin aus Wanzleben-Börde in Sachsen-Anhalt ist vermisst und später wohlbehalten in Bayern aufgefunden worden. Das Mädchen kehrte nach der Schule nicht nach Hause zurück, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Elfjährige zum letzten Mal am Montag in der Gemeinde Wanzleben bei Magdeburg in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Der Umgang schien vertraut zu sein, hieß es. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Internetbekanntschaft.