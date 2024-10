Alzenau (dpa/lby) - Eine Nacht lang hat ein verletzter Wanderer in der Nähe eines Parkplatzes in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gelegen. Der 79-Jährige sei am Dienstag zu einer Wandertour aufgebrochen und nicht mehr nach Hause gekommen, teilte das Landratsamt mit. Daraufhin startete eine umfangreiche Suche nach dem Vermissten.