Notfälle: Unverminderte Suche nach im Main verschwundenem Jugendlichen

Winterhausen (dpa/lby) - Die Suche nach einem im Main südlich von Würzburg verschwundenen Jugendlichen soll auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. "Die Suchmaßnahmen laufen weiter", sagte ein Polizeisprecher. So sei auch am Dienstag wieder eine Drohne eingesetzt worden. Am Montag war die Wasserschutzpolizei auch mit einem Boot im Bereich Winterhausen unterwegs, wo der 17-Jährige ins Wasser gegangen war.