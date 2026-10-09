Seit über 30 Jahren bietet der DRK-Kreisverband Groß-Gerau Kurse "Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten" an. Die inhaltlichen Schwerpunkte variieren je nach Altersgruppe. Für Vorschulkinder und Kinder im Grundschulalter seien die Unterrichtseinheiten wesentlich kürzer. Im Zeitraum von 2021 bis heute seien über 3.000 Kinder in Erster Hilfe geschult worden.

Der Fokus liege "auf einfachen Erste-Hilfe-Maßnahmen", teilte Maike Weber vom Kreisverband mit. Dazu gehörten unter anderem das Trösten, das Absetzen eines Notrufs und der Umgang mit einfachem Verbandmaterial. Auch das Erkennen von Gefahren- und Notfallsituationen werde mit den Jüngeren behandelt. Dabei kämen insbesondere Bilder, Geschichten und Rollenspiele zum Einsatz.

Die Kurse für Erwachsene seien ebenfalls praxisnah gestaltet. Bei den Älteren gehe es nach Angaben des Kreisverbandes "primär um lebensrettende Sofortmaßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die stabile Seitenlage" oder "das Stillen von bedrohlichen Blutungen".

Tatü Tata

Für den letzten Teil des Kita-Kurses geht es nach draußen. Vor der Einrichtung steht ein Krankenwagen des DRK. Anne Muster öffnet die Fahrzeugtür. Zunächst zögern die Kinder, dann gehen sie doch auf Erkundungstour. Ein Junge und ein Mädchen liegen Probe auf der Trage, zwei andere Kinder setzen sich ans Steuer des Krankenwagens. Dann schaltet Muster das Blaulicht ein und zeigt den Kleinen den Notfallrucksack. Ein Junge versucht ihn aufzuziehen, merkt aber schnell, wie schwer er ist.

Zum Abschluss testet Muster noch einmal die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen, wie sie in einem Notfall Hilfe holen können. "112", rufen zwei Mädchen zeitgleich. "Den Arzt rufen", flüstert ein Junge und wartet gespannt darauf, ob seine Antwort stimmt. Auf die Frage, was ihm heute am meisten Spaß gemacht hat, antwortet er später: "Einen Krankenwagen von innen zu sehen."

Kursleiterin Muster zieht ein positives Fazit: "Also was mich überrascht hat, dass hier in der Kita sehr, sehr viel im Rollenspiel mit Verbänden gewickelt wird. Also das war für die Kinder fast schon wirklich Alltag. Das fand ich toll."