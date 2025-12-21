Gera (dpa/th) - Bei einem mutmaßlichen Reizgasangriff in einer Straßenbahn in Gera sind neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klagten am Samstagnachmittag in der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan mehrere Fahrgäste über Atemwegsreizungen. Daraufhin rückten Rettungskräfte und Polizei aus. Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter Reizgas versprüht hatten.
Notfälle Unbekannte versprühen Reizgas in Straßenbahn: Neun Verletzte
dpa 21.12.2025 - 09:43 Uhr