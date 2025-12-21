Gera (dpa/th) - Bei einem mutmaßlichen Reizgasangriff in einer Straßenbahn in Gera sind neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klagten am Samstagnachmittag in der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan mehrere Fahrgäste über Atemwegsreizungen. Daraufhin rückten Rettungskräfte und Polizei aus. Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter Reizgas versprüht hatten.