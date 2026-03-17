Königstein (dpa/lby) - Wegen Ausdünstungen von Pellet-Lieferungen rückten im Landkreis Amberg-Sulzbach die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst aus. Mehrere Bewohner in Königstein hatten zuvor über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt, wie die Polizei berichtete. Bei den Maßnahmen stellte sich dann heraus, dass mehrere Haushalte Pellets geliefert bekamen. Diese hatten den Angaben nach dort Kohlenstoffmonoxid freigesetzt und zu erhöhten Werten geführt. Die Betroffenen wurden ambulant behandelt und durften dann wieder zurück in ihre Wohnungen.