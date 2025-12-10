Engelhartszell/Passau (dpa/lby) - Rund ein halbes Jahr nach dem Fund einer Leiche in der Schleuse eines Kraftwerks an der deutsch-österreichischen Grenze im Landkreis Passau ist die Identität der Toten geklärt worden. Bei der Frau, die auf der österreichischen Seite des Kraftwerks gefunden wurde, handelte es sich um eine 40-Jährige aus Passau, wie die Polizei mitteilte. Bei den Beamten sei ein Hinweis eingegangen, der dazu beigetragen habe. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen laut Polizei nicht vor. Die Ermittlungen führt die Polizei in Oberösterreich mit Unterstützung der Kriminalpolizei in Passau.