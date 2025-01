Bad Kissingen (dpa/lby) - In der Silvesternacht soll ein 16-Jähriger in Bad Kissingen Pyrotechnik am Ohr einer Jugendlichen gezündet und sie dadurch schwer verletzt haben. Durch die Explosion habe die 17-Jährige ein Knalltrauma erlitten, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden hätten zuvor mit einer Gruppe Jugendlicher im Freien gefeiert.