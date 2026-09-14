Notfälle Schüler klagen über Reizhusten - Großeinsatz in Dresden

"Das Gebäude wurde komplett evakuiert, etwa 440 Personen sind davon betroffen", sagte Klahre. Bisher gebe es 42 Personen, die über Symptome klagen. Die Ursache dafür sei noch unklar. "Wir haben jetzt Messtrupps im Gebäude unterwegs. Erfahrungsgemäß ist es immer sehr schwer, dort was zu identifizieren an Stoffen. Das hat selten funktioniert in der Vergangenheit, aber wir versuchen es trotzdem."