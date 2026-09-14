Dresden (dpa/sn) - An einer Dresdner Oberschule läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Reizhusten klagten. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Michael Klare wurde vorsorglich ein sogenannter MANV-Alarm ausgelöst. Das Kürzel steht für einen Massenanfall an Verletzten. Damit soll sichergestellt werden, dass ausreichend Einsatzkräfte vor Ort sind, um Betroffene zu versorgen.
Notfälle Schüler klagen über Reizhusten - Großeinsatz in Dresden
dpa 14.09.2026 - 13:55 Uhr