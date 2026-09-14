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  4. Schüler klagen über Reizhusten - Großeinsatz in Dresden

Notfälle Schüler klagen über Reizhusten - Großeinsatz in Dresden

Nach Reizhusten bei vielen Schülern evakuiert die Feuerwehr eine Dresdner Oberschule. Was bisher zu den Symptomen und dem Hintergrund des Großeinsatzes bekannt ist.

Dresden (dpa/sn) - An einer Dresdner Oberschule läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Reizhusten klagten. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Michael Klare wurde vorsorglich ein sogenannter MANV-Alarm ausgelöst. Das Kürzel steht für einen Massenanfall an Verletzten. Damit soll sichergestellt werden, dass ausreichend Einsatzkräfte vor Ort sind, um Betroffene zu versorgen. 

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"Das Gebäude wurde komplett evakuiert, etwa 440 Personen sind davon betroffen", sagte Klahre. Bisher gebe es 42 Personen, die über Symptome klagen. Die Ursache dafür sei noch unklar. "Wir haben jetzt Messtrupps im Gebäude unterwegs. Erfahrungsgemäß ist es immer sehr schwer, dort was zu identifizieren an Stoffen. Das hat selten funktioniert in der Vergangenheit, aber wir versuchen es trotzdem."