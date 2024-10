Notfälle: Schleuser lässt syrische Familie in Oberbayern stehen

Benediktbeuern (dpa/lby) - Mitten in der Nacht hat ein Schleuser eine sechsköpfige Familie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zurückgelassen. Passanten entdeckten die orientierungslose Gruppe am Bahnhof in Benediktbeuern, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein etwa knapp einjähriges Mädchen und die Mutter hatten demnach Atemprobleme und wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der Vater und seine drei Söhne wurden auf dem Revier versorgt.