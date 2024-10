Winzer - In Niederbayern hat sich eine vermeintliche Ruhestörung als medizinischer Notfall erwiesen. Nachbarn riefen am frühen Sonntagmorgen die Polizei, weil sie von nebenan ein lautes Klopfen hörten, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten in Winzer ankamen, stellten sie demnach fest, dass ein 29 Jahre alter Nachbar mit dem Klopfen auf sich aufmerksam machen wollte. Er habe einen epileptischen Anfall erlitten und sich in einer Notlage befunden. Der 29-Jährige musste den Angaben nach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details zum Vorfall waren der Polizei zunächst nicht bekannt.