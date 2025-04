Neuburg (dpa/lby) - Mit einem Laserpointer ist der Fahrer eines Rettungswagens in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geblendet worden. Der Wagen sei am Ostersonntag auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als ein Unbekannter mit einem grünen Laserstrahl in den Fahrerraum leuchtete, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt und konnten weiterfahren.