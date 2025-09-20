München - Noch vor Eröffnung des Oktoberfestes ist eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schausteller-Wohnwagen gestorben. Am Morgen ging ein Notruf bei den Einsatzkräften ein, wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mitteilte. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Diese blieb den Angaben zufolge erfolglos – die Frau starb noch vor Ort. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Wiesn-Sanitätsdienst zunächst nicht. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen.