Notfälle: Retter stolz über spektakulären Einsatz hoch über München

"Der ganze Balkon ist ja eingefasst wie ein Eisenkäfig, und oben ist noch ein Dach drüber aus Eisenstäben, damit niemand drüberkraxeln kann", schildert Reithmeier die Verhältnisse hoch oben am Alten Peter, wie der Turm der ältesten Pfarrkirche Münchens vis-à-vis des Rathauses genannt wird. "An dem Dach haben wir zwei Flaschenzüge festgemacht und mit dem Flaschenzug die ganze Trage angehoben, und dann haben wir sie durch das Loch durchgeschoben, in die Seilbahn eingehängt und nach unten gebracht."