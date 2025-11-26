Notfälle: Retter stolz über spektakulären Einsatz hoch über München

München (dpa/lby) - Nein, das war wirklich kein gewöhnlicher Einsatz, schüttelt Thomas Reithmeier den Kopf. Der Münchner Feuerwehrler hatte zusammen mit seinem Team aus Höhenrettern eine bei einem Sturz verletzte Frau von der Aussichtsplattform des Alten Peters abgeseilt, weil die benötigte Trage nicht durch das enge Treppenhaus passte. Also bauten sie rund 60 Meter über dem nur wenige Schritte entfernten Marienplatz eine riesige Seilrutsche – und brachten die Gestürzte am Karabiner baumelnd nach unten.