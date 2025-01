Notfälle: Reisebus brennt auf Autobahn bei München aus

Wodurch das Feuer im Bus verursacht wurde, blieb zunächst unklar. Die A99 musste für die Lösch- sowie Bergungs- und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden. Letztere werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Sperrung führte zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Reisenden waren laut Polizei offenbar auf dem Weg in den Skiurlaub in Österreich.