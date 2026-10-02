Notfälle: Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Jena

Jena (dpa/th) - Eine Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in der Jenaer Innenstadt gestorben. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagabend von einer Straße nach rechts abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 41 Jahre alte Radfahrerin habe währenddessen die Straße überquert. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Frau wurde tödlich verletzt. Mehrere Medien berichteten.