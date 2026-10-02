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Notfälle Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Jena

In Jena hat sich ein tödlicher Unfall ereignet: Eine 41-Jährige ist von einem Lastwagen auf ihrem Rad erfasst worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Notfälle: Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Jena
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Der Unfall ereignete sich in der Innenstadt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Jena (dpa/th) - Eine Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in der Jenaer Innenstadt gestorben. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagabend von einer Straße nach rechts abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 41 Jahre alte Radfahrerin habe währenddessen die Straße überquert. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Frau wurde tödlich verletzt. Mehrere Medien berichteten.

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Mehrere Zeugen hatten den Unfall demnach beobachtet und wurden von Einsatzkräften betreut. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.