Notfälle: Polizei schießt in Notaufnahme auf Mann mit Messer

Erlangen - Die Polizei hat in Bayern auf einen Mann in der Notaufnahme eines Krankenhauses geschossen. Der 35-Jährige soll eine 32 Jahre alte Polizistin in Erlangen mit einem Messer bedroht und mit Pfefferspray angegriffen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr 25-jähriger Kollege habe daraufhin einen Schuss aus einer Pistole abgefeuert und den Mann am Oberschenkel getroffen. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 35-Jährige werde derzeit in dem Krankenhaus behandelt.