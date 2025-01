Hemau (dpa/lby) - Ein Brand in einem Autohaus hat in Hemau (Landkreis Regensburg) einen geschätzten Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in der Werkstätte des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort und mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt.