Der 17-Jährige war am Sonntag mit anderen Mitgliedern seines Fußballteams beim Lauftraining südlich von Würzburg den Fluss entlang gejoggt. Dann wollte die Gruppe bei Winterhausen quer durch den Main schwimmen - doch der Jugendliche kam nicht auf der anderen Seite an. An der Stelle ist das Baden im Main laut Polizei untersagt.