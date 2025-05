Riedenburg/München (dpa/lby) - Nach mehreren Droh-E-Mails an Schulen in Bayern hat die Polizei eine Schule in Niederbayern durchsucht. Um kurz nach 7.00 Uhr sei in der Einrichtung in Riedenburg (Landkreis Kelheim) eine entsprechende Mail eingegangen, teilte die Polizei mit. Es wurden demnach aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden, der Einsatz wurde beendet.