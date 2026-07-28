Schongau (dpa/lby) - Bei einer Verpuffung in seinem Auto ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben, wie es dazu kam. Der Fahrer sei auf einem Parkplatz vor einem Laden in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) in seinem Kastenwagen gesessen, als es plötzlich zur Verpuffung kam, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht sei der Mann schwer verletzt worden. Sein Wagen wurde den Angaben zufolge stark beschädigt, ein daneben stehendes und ein vorbeifahrendes Auto kamen ebenfalls zu Schaden. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Er befinde sich weiter in Behandlung. Die Ermittlungen laufen. Es gebe keine Hinweise auf Vorsatz oder Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.