Train (dpa/lby) - Einen Schaden von schätzungsweise 170.000 Euro hat ein Brand an einem als Lager genutzten Stall im Landkreis Kelheim angerichtet. Das Feuer sei aus bislang ungeklärten Gründen in dem 20 mal 20 Meter großen Stall in Train ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe es auf einen angrenzenden Pferdestall übergegriffen. Glücklicherweise seien alle Pferde unversehrt gerettet worden. Verletzt wurden weder Tiere noch Menschen. In dem Stall seien Baumaschinen gelagert gewesen. Weitere Details gab es bislang nicht.