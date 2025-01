Siedlce - In Polen hat ein tödlicher Messerangriff auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Empörung gesorgt. Der Sanitäter sei von einem Patienten attackiert worden, dem er habe helfen wollen, teilte Gesundheitsministerin Izabela Leszczyna am Sonntag mit. Trotz der geleisteten Hilfe sei der 64-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Leszczyna sprach den Angehörigen des Toten ihr Beileid aus und kündigte Unterstützung an.