Augsburg - In Augsburg hat ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation damit gedroht, mit seinem kleinen Kind im Arm von einem Dach zu springen. Wie die Polizei berichtete, konnten die Mutter des 29-Jährigen sowie zwei Passanten dies verhindern. Die Helfer konnten dem Mann den 16 Monate alten Buben abnehmen. Daraufhin sprang er allein von dem Flachdach eines Restaurants und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtete, wird nun wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 29 Jahre alten Rumänen ermittelt.