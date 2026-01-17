Notfälle: Paketbote übersieht Familie – Säugling im Krankenhaus

Speichersdorf (dpa/lby) - Durch ein rückwärts fahrendes Lieferfahrzeug ist ein neun Wochen altes Baby im Landkreis Bayreuth verletzt worden. Ein Paketlieferant sei aus einer Sackgasse in Speichersdorf gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er eine dort spazierende Familie übersehen. Die beiden Eltern seien vom Heck des Fahrzeugs erfasst worden und gestürzt. Dadurch sei auch der Säugling aus dem Kinderwagen gefallen.