Notfälle: Paketbote übersieht Familie – Säugling im Krankenhaus

Nach einem Unfall mit einem Lieferfahrzeug muss ein neun Wochen altes Baby mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Der Rettungsdienst rückte aus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Speichersdorf (dpa/lby) - Durch ein rückwärts fahrendes Lieferfahrzeug ist ein neun Wochen altes Baby im Landkreis Bayreuth verletzt worden. Ein Paketlieferant sei aus einer Sackgasse in Speichersdorf gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er eine dort spazierende Familie übersehen. Die beiden Eltern seien vom Heck des Fahrzeugs erfasst worden und gestürzt. Dadurch sei auch der Säugling aus dem Kinderwagen gefallen.

Das Baby habe Verletzungen am Kopf erlitten, hieß es. Es werde stationär im Krankenhaus behandelt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bislang nichts sagen. Die beiden 40 und 33 Jahre alten Eltern wurden leicht verletzt.