Notfälle: Notrufe auf der 110 können nun geortet werden

München (dpa/lby) - In Bayern können künftig auch Notrufe auf der Polizei-Notrufnummer 110 automatisch geortet werden - bislang ging das nur für die Nummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst. "Die Notrufdisponenten können nunmehr die Einsatzkräfte der bayerischen Polizei selbst dann schnell zum Tat- oder Unfallort entsenden, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihren Standort nicht genau angeben können oder sich in einer geistigen oder körperlichen Ausnahmesituation befinden", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Gleiches gelte bei Notrufen aus abgelegenen Gebieten oder von Ortsunkundigen, beispielsweise Touristen, in Notsituationen.