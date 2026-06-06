Notfälle: Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall nahe Miesbach

Miesbach (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Miesbach ums Leben gekommen. Ein Autofahrer habe am Mittag auf der Staatsstraße 2073 zwischen Miesbach und Weyarn einen anderen Wagen überholen wollen und sei dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die beiden Autos seien gegen ein Motorrad geschleudert worden. Der Motorradfahrer starb.