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  4. Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall nahe Miesbach

Notfälle Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall nahe Miesbach

Nach einem Überholmanöver kommt es auf einer Staatsstraße zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Autos werden gegen ein Motorrad geschleudert. Ein Mann stirbt.

Notfälle: Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall nahe Miesbach
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Bei einem Verkehrsunfall ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Miesbach ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Miesbach (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Miesbach ums Leben gekommen. Ein Autofahrer habe am Mittag auf der Staatsstraße 2073 zwischen Miesbach und Weyarn einen anderen Wagen überholen wollen und sei dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die beiden Autos seien gegen ein Motorrad geschleudert worden. Der Motorradfahrer starb. 

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In den Autos wurden dem Sprecher zufolge mehrere Menschen leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Betroffenen machte die Polizei zunächst nicht.