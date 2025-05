Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle bei Neukirchen, wie es weiter hieß. Der Autofahrer, seine gleichaltrige Frau und ihr 55-jähriger Sohn erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Staatsstraße 2139 war während der Maßnahmen gesperrt. Unter anderem rückte ein Rettungshubschrauber an. Die Polizei sucht nach Zeugen.