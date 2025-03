Suhl (dpa/th) - Der Fund eines weißen Pulvers hat in Suhl Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Das städtische Briefzentrum hatte am Dienstagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Das unbekannte Pulver rieselte demnach aus einem Brief. Nach eingehender Prüfung durch die Feuerwehr sowie Rücksprache mit dem Versender und Empfänger des Briefes gab es Entwarnung: Es handelte sich den Angaben zufolge um ein Nahrungsergänzungsmittel für Schildkröten. Der Brief wurde zugestellt.