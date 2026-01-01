Mitterfels (dpa/lby) - Der Mitarbeiter eines Klärwerks in Niederbayern ist tot in einem Klärschlammbecken gefunden worden. "Die ersten Hinweise deuten auf einen Unfall hin", sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Ein anderer Mitarbeiter hatte den Mann demnach am Mittwochmorgen tot in dem Becken in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) gefunden. Die Polizei ermittelt nun, wie er ums Leben gekommen ist.