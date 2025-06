München (dpa/lby) - Bayerns erste Telenotärzte sind im Einsatz - uns das aus Sicht der Staatsregierung höchst erfolgreich: "Es funktioniert sehr gut", sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) im Innenausschuss des Landtags in einer ersten Zwischenbilanz nach dem Start im Februar. Pro Tag gebe es derzeit sieben bis acht Einsätze der neuen Telenotärzte. Schon in wenigen Jahren soll es das System flächendeckend in ganz Bayern geben.