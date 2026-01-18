Notfälle: Mehrere Verletzte nach Unfällen auf Vorarlbergs Skipisten

Drei Verletzte nach zwei Zusammenstößen

Ebenfalls in Damüls prallten zwei Skifahrerinnen zusammen und verletzten sich schwer. Die Jugendliche und die 41 Jahre alte Frau waren Polizeiaussagen zufolge unabhängig voneinander wegen schlechter Pistenverhältnisse ins freie Gelände gefahren. Dort habe sich die 17-Jährige wegen offener Bodenflächen erschrocken, woraufhin sie gegen die Frau gefahren sei. Beide erlitten Brüche, die Jugendliche zudem eine Prellung und eine Stauchung.