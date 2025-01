Notfälle: Mehrere Tote und Verletzte nach Unfällen in Bayern

In der Nähe von Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) starb am Samstag eine 60-Jährige nach einem missglückten Überholmanöver. Ein 62-Jähriger sei am Samstag aus dem Gegenverkehr auf ihre Spur gefahren, hieß es. Daraufhin stießen die beiden Autos frontal zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, der Mann kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.