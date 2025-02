Taichung - Mindestens vier Menschen sind bei einer Gasexplosion in einem Luxuskaufhaus in der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten in der Stadt Taichung 24 weitere Menschen Verletzungen. Wie die Behörde weiter mitteilte, ereignete sich die Gasexplosion auf der zwölften Etage, die vermutlich wegen Bauarbeiten vorübergehend geschlossen war. Zur genauen Unfallursache liefen die Ermittlungen noch.