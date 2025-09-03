Grado - Ein vierjähriges Mädchen ist italienischen Medienberichten zufolge beim Baden an der Adriaküste in Italien ertrunken. Das Kind soll aus Deutschland stammen, wie lokale Medien meldeten. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es handele sich um ein deutschsprachiges Mädchen. Die Carabinieri von Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien äußerten sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.