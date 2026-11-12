Washington - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington sind nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bereichs Logan Circle, einem beliebten Viertel mitten in der Hauptstadt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass mindestens vier Menschen angeschossen worden seien. Der Sender NBC News berichtete wiederum von mindestens drei Angeschossenen, die Schüsse sollen in einem Fitnessstudio gefallen sein.