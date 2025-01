"Wir sind erschüttert über diese unsägliche Tragödie und schließen die Familien der Opfer in unser Herz", zitierte der Sender ABC aus einer Erklärung des Eiskunstlaufverbandes. Auch die Zeitung "The Wichita Eagle" berichtete über das Statement. Die Organisation könne bestätigen, "dass mehrere Mitglieder unserer Eiskunstlauf-Gemeinschaft leider an Bord des American-Airlines-Flugs 5342 waren, der gestern Abend in Washington, D.C. mit einem Hubschrauber kollidierte", hieß es demnach darin. Es habe sich um ein Trainingscamp für junge Nachwuchstalente gehandelt, schrieb das Blatt weiter.