Prag - Ein Stromausfall hat am Freitag große Teile Tschechiens und der Millionenmetropole Prag lahmgelegt. So standen zu Mittag vorübergehend die U-Bahnlinien still, ebenso viele Straßenbahnen und Oberleitungsbusse, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Kurz nach Mittag konnten sie aber allmählich wieder ihren Betrieb aufnehmen. In der Stadt Liberec fielen die Straßenbahnen aus.