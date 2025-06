Rohrbach (dpa/lby) - Ein Versuch, Unkraut zu verbrennen, hat in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit einem brennenden Auto und einer Hecke in Flammen geendet. Ein 80-Jähriger habe am Donnerstagvormittag auf einem privaten Parkplatz Unkraut abgebrannt. Das Feuer habe auf eine Hecke übergegriffen. Kurz darauf brannte die Hecke auf einer Länge 35 Metern, wie die Polizei mitteilte. Anschließend stand auch noch ein in der Nähe geparkter Lieferwagen in Flammen. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.