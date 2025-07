Notfälle: Mann will Unkraut abbrennen und legt Feuer

Ottobeuren (dpa/lby) - Mit einem Gasbrenner hat ein Mann im Landkreis Unterallgäu versucht, Unkraut zu entfernen - und dabei ein Feuer gelegt, das auch sein Haus beschädigt hat. Zunächst geriet die Gartenhütte des 81-Jährigen in Ottobeuren in Brand, wie die Polizei mitteilte. Darin gelagerte Farbdosen explodierten, so dass der Mann im Gesicht leicht verletzt wurde. Die Flammen griffen anschließend auf das Wohnhaus über.