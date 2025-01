Notfälle: Mann von explodierender Gasflasche schwer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Bei der Explosion einer Gasflasche ist ein Mann in Erfurt schwer verletzt worden. Der 36-Jährige hatte in seiner Gartenlaube in der Nacht zum Samstag Gasgeruch wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der Mann versucht, die dort angeschlossene Gasflasche abzudrehen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei nicht klar, wofür die Gasflasche verwendet wurde - nur, dass sie geöffnet war.