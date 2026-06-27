Notfälle: Mann stürzt beim Klettern in den Alpen ab und stirbt

Schönau am Königssee - Ein 59 Jahre alter Mann aus Österreich ist beim Klettern in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Verunglückte wollte allein die Klettertour "Alte Westwand" am Hohen Göll unternehmen, wie die Polizei in Schönau am Königssee südlich von Berchtesgaden mitteilte. Warum der Mann nach dem Ausstieg aus der Route an der Grenze zu Österreich in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar.