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  4. Mann stürzt beim Klettern in den Alpen ab und stirbt

Notfälle Mann stürzt beim Klettern in den Alpen ab und stirbt

Ein erfahrener Bergsteiger ist alleine in den Alpen unterwegs. Nach dem Ende der Kletterroute stürzt er ab und wird tödlich verletzt. Zu den Hintergründen laufen nun Ermittlungen.

Notfälle: Mann stürzt beim Klettern in den Alpen ab und stirbt
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An der Bergung der Leiche war ein Hubschrauber beteiligt. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Schönau am Königssee - Ein 59 Jahre alter Mann aus Österreich ist beim Klettern in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Verunglückte wollte allein die Klettertour "Alte Westwand" am Hohen Göll unternehmen, wie die Polizei in Schönau am Königssee südlich von Berchtesgaden mitteilte. Warum der Mann nach dem Ausstieg aus der Route an der Grenze zu Österreich in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar.

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Andere Kletterer, die unabhängig von dem Mann in den Bergen unterwegs waren, fanden den Verunglückten und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen, der als erfahrener Bergsteiger galt. Die Leiche des Mannes wurde mit Hilfe der Bergwacht und eines Polizeihubschraubers geborgen. Die Ermittlungen werden von einem Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe geleitet.