Notfälle: Mann findet Übungsgranate in Haus

Wehringen (dpa/lby) - Ein Mann hat beim Aufräumen eines geerbten Hauses in Wehringen (Landkreis Augsburg) eine Granate gefunden und die Polizei alarmiert. Die Behörden gaben schnell Entwarnung. Es handle sich bei dem Fundstück um Übungsmunition, sagte ein Polizeisprecher. In dieser sei kein Sprengstoff enthalten und sie sei somit absolut ungefährlich. Schließlich sei die harmlose Granate vom Kampfmittelräumdienst am Freitag abgeholt worden.