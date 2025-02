Notfälle: Mann erleidet Brandverletzungen - Hintergründe unklar

Solnhofen (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Mann hat in Mittelfranken schwere Brandverletzungen erlitten. Wie es dazu kam, gibt der Polizei derzeit Rätsel auf. Der Mann habe am Montagvormittag an der Tür einer Flüchtlingsunterkunft in Solnhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) geklopft und um Hilfe gerufen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In der Einrichtung brach der Mann zusammen. Er wurde in eine Klinik gebracht.