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  4. Leiche nach fast vier Jahren gefunden – Todesursache unklar

Notfälle Leiche nach fast vier Jahren gefunden – Todesursache unklar

Ein Rentner verschwindet spurlos, Suchaktionen bleiben erfolglos. Nach fast vier Jahren wird der 77-Jährige tot gefunden. Welche Details jetzt bekannt wurden – und was die Ermittler ausschließen.

Notfälle: Leiche nach fast vier Jahren gefunden – Todesursache unklar
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Nach vier Jahren ist ein vermisster Rentner in Oberbayern tot aufgefunden worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Burghausen (dpa/lby) - Fast vier Jahre nach dem Verschwinden eines Rentners in Oberbayern ist die Leiche des Mannes in einem Wald entdeckt worden. Bereits im März seien in einem Wald bei Burghausen im Landkreis Altötting menschliche Überreste entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Rechtsmediziner hätten dann herausgefunden, dass es sich bei dem Toten um den seit Juni 2022 vermissten 77-Jährigen handelt.

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Als der Mann damals verschwunden war, waren in der Region zahlreiche Einsatzkräfte an der Suchaktion beteiligt. Der Senior konnte allerdings nirgends entdeckt werden. Woran der 77-Jährige gestorben ist, ist unklar. Nach Angaben der Kriminalpolizei gibt es aber keine Hinweise auf ein Verbrechen.