Notfälle: Leiche nach fast vier Jahren gefunden – Todesursache unklar

Burghausen (dpa/lby) - Fast vier Jahre nach dem Verschwinden eines Rentners in Oberbayern ist die Leiche des Mannes in einem Wald entdeckt worden. Bereits im März seien in einem Wald bei Burghausen im Landkreis Altötting menschliche Überreste entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Rechtsmediziner hätten dann herausgefunden, dass es sich bei dem Toten um den seit Juni 2022 vermissten 77-Jährigen handelt.