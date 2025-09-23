Notfälle: A3 nach Unfall mit Lkw gesperrt - vier Verletzte

Demnach sei ein Auto zum Überholen des Lastwagens auf die linke Spur gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin eines zweiten Autos sei dem Wagen dabei aufgefahren. Durch die Kollision sei eines der Fahrzeuge in den Lkw geprallt. Dadurch sei der Lastwagen ins Schlingern geraten und schlussendlich über zwei Spuren umgekippt.