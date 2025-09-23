 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. A3 nach Unfall mit Lkw gesperrt - vier Verletzte

Notfälle A3 nach Unfall mit Lkw gesperrt - vier Verletzte

Ein umgekippter Laster und verstreute Fahrzeugteile: Nach einem Unfall mit vier Verletzten ist die A3 bei Wachenroth gesperrt. Die Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, zum Unfallort zu gelangen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Notfälle: A3 nach Unfall mit Lkw gesperrt - vier Verletzte
1
Die Polizei sperrte die Autobahn 3. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Wachenroth (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Autobahn 3 zwischen Unter- und Mittelfranken in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Insgesamt seien vier Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach der Werbung weiterlesen

Demnach sei ein Auto zum Überholen des Lastwagens auf die linke Spur gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin eines zweiten Autos sei dem Wagen dabei aufgefahren. Durch die Kollision sei eines der Fahrzeuge in den Lkw geprallt. Dadurch sei der Lastwagen ins Schlingern geraten und schlussendlich über zwei Spuren umgekippt.

Fehlende Rettungsgasse blockierte die Helfer

Neben der Vollsperre bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist den Angaben nach auch eine Spur in die Gegenrichtung (Frankfurt/Main) gesperrt. Dort würden den Aussagen zufolge Fahrzeugteile liegen. 

Die Polizei wies Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden. Durch eine fehlende Gasse hätten die Rettungskräfte zunächst lange gebraucht, um an den Unfallort zu kommen.