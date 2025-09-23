Notfälle: A3 nach Unfall mit Lkw gesperrt - vier Verletzte

Wachenroth (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Autobahn 3 zwischen Unter- und Mittelfranken in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Insgesamt seien vier Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.
Demnach sei ein Auto zum Überholen des Lastwagens auf die linke Spur gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin eines zweiten Autos sei dem Wagen dabei aufgefahren. Durch die Kollision sei eines der Fahrzeuge in den Lkw geprallt. Dadurch sei der Lastwagen ins Schlingern geraten und schlussendlich über zwei Spuren umgekippt.
Neben der Vollsperre bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist den Angaben nach auch eine Spur in die Gegenrichtung (Frankfurt/Main) gesperrt. Dort würden den Aussagen zufolge Fahrzeugteile liegen.
Die Polizei wies Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden. Durch eine fehlende Gasse hätten die Rettungskräfte zunächst lange gebraucht, um an den Unfallort zu kommen.