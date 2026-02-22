 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Kinder brechen ins Eis ein - Mädchen bis zum Hals im Wasser

Notfälle Kinder brechen ins Eis ein - Mädchen bis zum Hals im Wasser

Eine Frau geht am Wochenende an einem teilweise zugefrorenen Weiher vorbei. Kurz darauf läuft sie ins Wasser um zwei Kinder zu retten.

Notfälle: Kinder brechen ins Eis ein - Mädchen bis zum Hals im Wasser
1
Die couragierte Helferin hat den Rettungsdienst gerufen. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Selb (dpa/lby) - Zwei Kinder sind auf einem zum Teil noch zugefrorenen Weiher in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ins Eis eingebrochen - und gerettet worden. Die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen seien trotz des Tauwetters auf die Eisfläche gegangen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien sie eingebrochen. Die Achtjährige sei bis zum Hals im Wasser gewesen, die Siebenjährige bis zu den Knien.

Nach der Werbung weiterlesen

Eine couragierte 49-Jährige habe die Mädchen aus dem Weiher gezogen. Die Polizei ist sich sicher: Nur deshalb sei der Vorfall "glimpflich" ausgegangen. Die unterkühlten Kinder wurden in eine Kinderklinik gebracht.