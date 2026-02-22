Notfälle: Kinder brechen ins Eis ein - Mädchen bis zum Hals im Wasser

Selb (dpa/lby) - Zwei Kinder sind auf einem zum Teil noch zugefrorenen Weiher in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ins Eis eingebrochen - und gerettet worden. Die beiden sieben und acht Jahre alten Mädchen seien trotz des Tauwetters auf die Eisfläche gegangen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien sie eingebrochen. Die Achtjährige sei bis zum Hals im Wasser gewesen, die Siebenjährige bis zu den Knien.