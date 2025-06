Riedenburg (dpa/lby) - Beim Versuch, ein Pferd an einer Koppel in Riedenburg (Landkreis Kelheim) zu füttern, hat eine Fünfjährige sich das Schlüsselbein gebrochen. Das Mädchen habe eine Karotte am Elektrozaun hingereicht, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch das Leckerli habe das Tier versehentlich den Zaun berührt. Es erschrak und habe eine ruckartige Kopfbewegung gemacht.