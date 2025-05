Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein unbekannter Täter soll einen kleinen Buben im Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der Sechsjährige habe in dem Garten vor seinem Zuhause in Waldkraiburg gespielt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dazugekommen, habe den Jungen bedroht, aber nicht verletzt. Anschließend sei er geflüchtet - ohne das Messer. Die Polizei fand es, wie es weiter hieß. Es werde nun untersucht. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den unbekannten Mann gesehen haben.